"Циганков давно домовився з Динамо, що це його останній контракт і підписувати новий він не буде. Залишився рік, тому саме зараз слід очікувати трансферу.

"Пропозиція не відповідає амбіціям Динамо": Циганик – про інтерес до Циганкова та Шапаренка з боку топ-клубів

Цікаво, що Віктора багато хто бачить в Іспанії, але я знаю, що сам Циганков Ла Лігу не розглядає. Він спить і бачить себе в АПЛ або топ-клубі Італії. Це 2 головні чемпіонати, а Іспанію не розглядають. Були плітки про Севілью, але я поговорив і дізнався, що там не було навіть інтересу, не те що офіційної пропозиції.

Тамтешній спортдир Мончі одного разу вже ризикнув взяти Коноплянку і після того визнав, що це була катастрофічна помилка. Чи наважиться він взяти Циганкова? Вік схожий, травматичний, неадаптований до європейського футболу..." – резюмував Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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