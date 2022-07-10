Цыганков грезит только двумя топ-чемпионатами – Севилья не рассматривает лидера Динамо из-за "катастрофы" с Коноплянкой
Журналист Игорь Бурбас поделился своей информацией о возможной продаже Виктора Цыганкова.
"Цыганков давно договорился с Динамо, что это его последний контракт, и подписывать новый он не будет. Остался год, поэтому сейчас стоит ожидать трансфера.
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Интересно, что Виктора многие видят в Испании, но я знаю, что сам Цыганков Ла Лигу не рассматривает. Он спит и видит себя в АПЛ или в топ-клубе Италии. Это 2 главных чемпионата, а Испанию не рассматривают. Были сплетни о Севилье, но я поговорил и узнал, что там не было даже интереса, не то что официального предложения.
Тамошний спортдир Мончи однажды уже рискнул взять Коноплянку и после того признал, что это была катастрофическая ошибка. Решится ли он взять Цыганкова? Возраст похожий, травматичный, неадаптированный к европейскому футболу..." – резюмировал Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.