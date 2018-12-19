Циганков і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за українця

Не Маліновським єдиним. Віктор Циганков має шанс перебратись в топ-чемпіонат уже найближчим часом. Італійські та німецькі ЗМІ називають клуби, готові посперечатись за юного капітана Динамо.

Як би не занепадав український футбол, талантами наша земля не бідніє. Півзахисники збірної України в ціні напередодні старту зимового трансферного вікна. Маліновського сватають в Рому та Мілан. За 21-річного Циганкова пропонують від 16 до 20 мільйонів євро. Остання новина в ці дні чи не найбільш обговорювана в інформаційному просторі. До справи долучились закордонні ЗМІ. Sport.de, посилаючись на Кирила Крижановського, пише про предметний інтерес від одного з клубів Бундесліги. Німецькі джерела подають інформацію так: український журналіст максимально прозоро натякнув, що найбільш конкретну, хоч і неофіційну, пропозицію сформулювала Борусія Дортмунд. Клуб, в який з Динамо вже переходив Андрій Ярмоленко, був готовий викласти на стіл 16 мільйонів євро плюс бонуси, але отримав відмову.

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Як видається, для Циганкова це був би ідеальний варіант. Програма мінімум Динамо – вимагати значно більше грошей, а то й взагалі зберегти в себе лідера атаки ще на декілька сезонів. Шкода, якщо так і буде, адже не знайти в Європі клубу, який грає на топ-рівні та настільки довіряє і розвиває молодих талантів. Тільки цього сезону в основі Борусії успішно виступають хлопці з різних країн (Марокко, Англія, Франція, Німеччина, Данія): 18-річний Санчо, 19-річний Загаду, 20-річні Хакімі, Ларсен, Пулішіч, 22-річні Дахуд і Діалло. Це один з тих небагатьох топових клубів, куди українцю в 21 рік перейти не зарано, а навіть дуже вчасно.

Fussballtransfers називає Віктора потенційним наступником Пулішіча, якого мають продати в АПЛ уже незабаром. "Копія Ярмоленка. Він також є вихованцем Динамо, грає на правому фланзі та має робочу ліву ногу. Циганков – не менш талановитий за свого відомого земляка, який досить невдало себе проявив у Дортмунді. Українець став черговим у довгому ряді кандидатів на заміну Пулішіча".

Calciomercato та низка сайтів, які спеціалізуються на новинах про Рому, рапортують, що другим клубом, який активно веде Циганкова, є саме римський. Щоправда "джаллороссі", які шукають заміну Перотті, зараз лише другі в ряду претендентів після Дортмунда. Саму ж операцію видання оцінює як "дуже ускладнену", і це досить тверезий підхід. А ми ж нагадаємо, що спортивний директор Роми Мончі полюбляв українських атакувальних півзахисників ще під час роботи в Севільї, куди підписав Євгена Коноплянку та Мар'яна Шведа.

Чому ж тоді місія нездійсненна? Історія з Ярмоленком, Відою та ще кількома зірками Динамо вчить, наскільки специфічне ведення футбольного бізнесу демонструє президент київського клубу Ігор Суркіс. Амбіції – все, гроші – ніщо. Це не той клуб, який продає своїх лідерів навіть після того, як команда не потрапляє у багатомільйонну Лігу чемпіонів. І не той, який живе та процвітає за рахунок продажу своїх талантів, як те ж Динамо Загреб. Часи, коли Андрія Шевченка могли продати в молодому віці, схоже, безслідно минули. Зрештою, Циганков потрібен Динамо і навпаки. Для самого гравця і збірної України залишитись в Києві може бути не найкращим варіантом (ніщо так не розвиває, як топ-4 чемпіонати Європи), однак для команди Хацкевича він наразі незамінний, а шалений стрибок щодо вимог, конкуренції та інтенсивності в Бундеслізі чи Серії А стане серйозним тестом для будь-якого виконавця.

Тому якось слабо віриться в перспективу продажу такого гравця у 2019-му році. Хіба що у двері постукає якась умовна Барселона і зі старту запропонує мільйонів 35. В євро. Без Віктора ж кияни втрачають значно більше, ніж 16-20 млн. Він робить десь так 50-відсотковий внесок в атакувальну міць команди: 11 голів і 8 асистів у поточному сезоні говорять самі за себе, адже загалом Динамо в усіх турнірах наколотило 43 м'ячі. Головне, аби в цій історії сповна розкрився талант самого гравця. Циганков може почати завойовувати Європу якнайшвидше або ще підтягнути свою фізику тут. Бо, чи отримає щось у тактичному та ментальному плані в УПЛ, це велике і сумне питання.

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