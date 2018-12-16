Над трансфером Маліновського в Рому працює впливовий агент ФІФА

Україна — 15:00 2341
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Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-й
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Смалійчук: Коломойському належать 50% акцій Карпат, але він навіть десяти гривень не виділивУкраїна — 14:24 874
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Віце-президент Карпат Смалійчук: Цього року я вже подавав у відставкуУкраїна — 12:40 1494
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"Слава Ісусу", – Шовковський прокоментував Об'єднавчий собор українських православних церковЗбірна України — 11:23 2512
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Рома готова запропонувати за Маліновського 11-12 мільйонів євро, – ЗМІБельгія — 08:26 4347
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