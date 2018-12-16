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Над трансфером Маліновського в Рому працює впливовий агент ФІФА

13:32 841 Читать на русском
Над трансфером Маліновського в Рому працює впливовий агент ФІФА
Руслан Маліновський / УЄФА

Перехід Руслана Маліновського в Рому цілком вірогідний, над ним працює навіть агент ФІФА.

Раніше повідомлялось, що Рома зацікавлена у придбанні хавбека Генка Руслана Маліновського та готова запропонувати бельгійцям 12 мільйонів євро.

Ресурс FootBoom повідомляє, що агенти українця Вадим Шаблій та Сергій Серебренніков уклали деякий договір з впливовим агентом ФІФА про те, що той буде працювати над трансфером Маліновського в Рому.

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Ім’я агента не повідомляється, але зазначається, що це та людина, яка має прямий вихід до спортивного директора "вовків" Рамона Мончі, крім того іспанський функціонер прислухається до цього агента.

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Трансфери Головне Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Рома Рома Генк Генк Бельгія
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