Над трансфером Маліновського в Рому працює впливовий агент ФІФА

Перехід Руслана Маліновського в Рому цілком вірогідний, над ним працює навіть агент ФІФА.

Раніше повідомлялось, що Рома зацікавлена у придбанні хавбека Генка Руслана Маліновського та готова запропонувати бельгійцям 12 мільйонів євро.

Ресурс FootBoom повідомляє, що агенти українця Вадим Шаблій та Сергій Серебренніков уклали деякий договір з впливовим агентом ФІФА про те, що той буде працювати над трансфером Маліновського в Рому.

"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чутки

Ім’я агента не повідомляється, але зазначається, що це та людина, яка має прямий вихід до спортивного директора "вовків" Рамона Мончі, крім того іспанський функціонер прислухається до цього агента.