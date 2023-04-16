Віктор Циганков на поєдинок проти аутсайдера Ла Ліги традиційно вийшов у стартовому складі. Ельче однією ногою вже вилетів, адже відставання від рятівної зони складало 15 очок (при тому, що в активі команди було лише 13). Каталонці ж не програвали останні три матчі, а в минулому турі відібрали очки в Барселони на Камп Ноу.

Команда Мічела Санчеса зазвичай тішить результативними матчами – Жирона у 28-ми турах забила 42 голи, що є 4-ю атакою Ла Ліги (більше забили лише Барселона, Реал і Атлетіко). Тоді як Ельче пропустив 57 м'ячів – однозначно найгірша оборона чемпіонату.

Словом, для Циганкова був класний шанс покращити свою статистику . До сьогоднішньої гри вінгер збірної України провів за Жирону 9 поєдинків, забив 3 голи і віддав 3 асисти. Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Ельче, стартував о 15:00 за київським часом.

Ельче почав навіть активніше, провівши кілька атак на ворота Жирони у стартові хвилини. Гассаніга змушений був вступати у гру, витягуючи м'яч спершу із нижнього кута, а згодом – з-під поперечини. Циганков був непомітним у дебюті гри, а Жирона через травму втратила Борху Гарсію, який швидко залишив поле.

Дуже блідий тайм від господарів. Жирона нічого не створювала, за винятком кількох дальніх ударів без жодної небезпеки. Циганков теж не виділявся (10 втрат м'яча у першому таймі – "почесний" другий показник у команді), гравці Ельче без труднощів нейтралізовували українця та його партнерів по атаці. Натомість Гассаніга знову змушений був відбивати удар Гумбау з-за меж штрафного. Ельче мав перевагу, але подумки зарано пішов у роздягальню і одразу ж поплатився.

Перший тайм ішов до логічних нулів, але Жирона таки забила. На 45-й хвилині Таті Кастельянос головою замкнув подачу з флангу. Сьомий гол форварда у сезоні, який розкішно закрив роти критикам, які звинувачували його в жадібності (саме він проігнорував Циганкова, який міг забивати у порожні ворота Барселони). 1:0 – підсумок першого тайму.

По перерві Ельче продовжував створювати проблеми Жироні. Гумбау настільки осмілів, що наважився на удар з центра поля – вище. У якийсь момент господарі переламали гру. Циганков мав момент, проте на добиванні не влучив у ворота. Ще в одному епізоді Віктор міг стати автором асисту, але партнер не пішов на класний пас українця. Зрештою, на 70-й хвилині Оріоль Ромеу з-за меж штрафного поклав м'яч у кут воріт. Ельче ще й у меншості завершував – Понсе наступив на гомілку супернику і отримав пряму червону.

Значно кращий другий тайм від українського вінгера. Втрат м'яча було доволі багато (цілих 20), але, принаймні, з'явилися гострі передачі, які могли б завершитися голом. Зрештою, результативними діями Віктор Циганков сьогодні не відзначився, все зробили партнери. 2:0 – Жирона продовжила безпрограшну серію, набрала 38 очок і піднялася на 9 місце. Ельче безнадійно останній.