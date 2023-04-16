Жирона приймає Ельче у 29-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Ельче стартував о 15:00 за київським часом. Команда Віктора Циганкова не програє вже у трьох матчах, а в минулому турі відібрала очки в Барселони (0:0 на Камп Ноу). На момент початку гри Жирона посідає 11 місце, маючи 35 очок.

Сьогоднішній суперник каталонців є найгіршою командою Ла Ліги, однією ногою вже вилетівши з еліти. Ельче за 28 матчів набрав тільки 13 балів, пропустивши у свої ворота 57 голів – найгірша оборона Прімери.

Віктор Циганков потрапив у стартовий склад. В активі вінгера збірної України 9 матчів за іспанську команду, у яких він забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Пряма трансляція доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Жирона – Ельче:

Жирона:

Ельче: