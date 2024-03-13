"Я думаю, що шанси дуже високі. Спілкуюся з Віктором щодня, дивлюсь динаміку відновлення. Ми всі сподіваємося, подивимось. Все залежить від нього і процесу відновлення.

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Ще раз – у нас багато гравців, і ми не залежимо тільки від Віктора. Він дуже важливий гравець для нас, але зараз є 28 футболістів. Буде Віктор, не буде – ми готуємося дуже серйозно. Будемо тільки раді, якщо він відновиться", – заявив Ребров на брифінгу щодо півфіналу плей-офф відбору на Євро-2024.

Нагадаємо, Циганков був змушений достроково завершити матч Жирони через травму коліна. На щастя, вона виявилася несерйозною, тому півзахисник пропустить максимум один матч клубу і 21 березня повинен бути готовий допомогти збірній України у півфіналі плей-офф проти Боснії.

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