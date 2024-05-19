Греція подарувала одну з найепічніших розв'язок в усій Європі. На титул претендували чотири команди. Першим відвалився Панатінаїкос. Бернард і Вербіч фінішували четвертими, але мають шанс вийти в Лігу Європи, якщо обіграють Аріс у фіналі Кубка Греції.

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Олімпіакос завершив на третьому місці та отримав путівку в Лігу конференцій. Однак попереду в підопічних Менділібара фінал ЛК проти Фіорентини, де також можна прорватися в Лігу Європи. В останньому турі Олімпіакос і Панатінаїкос розписали нічию 2:2.

Чемпіонство розіграли ПАОК і АЕК. Ще наприкінці квітня АЕК був фаворитом і майже здобув перемогу в очному матчі завдяки голу Віди, яка б принесла титул. Але тоді команда з Салонік оформила диво-камбек на останніх хвилинах і вирвала три очки. Вони стали ключовими.

Після того удару АЕК ще й програв Олімпіакосу, тому розгром Ламії в останньому матчі вже не мав значення. ПАОК виграв всі поєдинки на фініші чемпіонату та обійшов конкурентів на два пункти. Разван Луческу вивів свій колектив у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Віцечемпіон АЕК йде в Лігу конференцій.

Титульну перемогу ПАОК здобув у дербі з Арісом (2:1). Суперники обмінялися голами, після чого Тайсон вирвав тріумф для "чорно-білих". Колишній капітан Шахтаря прекрасно пробив з лінії штрафного майданчика. Загалом у нього 5+10 у цьому сезоні Суперліги. Чемпіоном також став ексдинамівець Кендзьора.