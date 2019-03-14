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Циганков: Боляче зараз про щось говорити, дякуємо вболівальникам за підтримку

14 березня 23:01 207 Читать на русском
Циганков: Боляче зараз про щось говорити, дякуємо вболівальникам за підтримку
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков дав журналістам стислий коментар після розгрому від Челсі у Лізі Європи (0:5).

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Я хочу подякувати вболівальникам за те, що прийшли, та створили чудову атмосферу. Величезна їм подяка.

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Дуже боляче зараз щось говорити щодо результату і гри. Знову ж таки, хочу лише подякувати вболівальникам", – сказав він представникам ЗМІ у мікст-зоні.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося лондонському Челсі 0:8 за сумою двох матчів в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Ліга Європи Динамо - Челсі Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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