Циганков: Боляче зараз про щось говорити, дякуємо вболівальникам за підтримку

Ліга Європи — 14 бер 326
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Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії
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Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії КиєваЛіга Європи — 14 бер 8194
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Шальке офіційно звільнив Тедеско – Коноплянка залишився без головного тренераНімеччина — 14 бер 3468
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Ювентус – Атлетіко: як екс-зірка Шахтаря приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"Ліга чемпіонів — 14 бер 1650
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Зінченко потрапив до топ-15 найбільш ефективних гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією InStatЛіга чемпіонів — 14 бер 960