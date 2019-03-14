Циганков: Боляче зараз про щось говорити, дякуємо вболівальникам за підтримку

Півзахисник Динамо Віктор Циганков дав журналістам стислий коментар після розгрому від Челсі у Лізі Європи (0:5).

"Я хочу подякувати вболівальникам за те, що прийшли, та створили чудову атмосферу. Величезна їм подяка.

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Дуже боляче зараз щось говорити щодо результату і гри. Знову ж таки, хочу лише подякувати вболівальникам", – сказав він представникам ЗМІ у мікст-зоні.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося лондонському Челсі 0:8 за сумою двох матчів в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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