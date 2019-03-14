Динамо – Челсі: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував розгром від Челсі (0:5) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Щоб б змінив, якби була можливість повернутися на 2 години назад? Якби була можливість, хотілось би інший жереб. Вибору щодо складу особливого сьогодні не було. Ми розчаровані, футболісти розчаровані, вболівальники розчаровані.

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Ми зіграли 12 матчів у Лізі Європи. На сьогодні – це наш рівень. А коли попалася команда рівня Ліги чемпіонів, далася взнаки різниця в класі. Я подякував футболістам. У нашому чемпіонаті з них роблять зірок, але вони все розуміють.

Трішки завадили травми та дискваліфікації. Ми могли трішки краще виступити, якби всі були здорові. Але зараз це наш рівень, йдемо далі.

Гармаш на вістрі? Я задоволений його грою. Він забив два голи, але, на жаль, суддя зафіксував офсайд. Найбільш розгромна поразка в єврокубках? З будь-якої поразки потрібно щось брати, немає команд, які не програють. Це спорт. Звичайно, не хотілося програвати, але клас є клас", – сказав білоруський фахівець на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо у рідних стінах розгромно поступилося Челсі з рахунком 5:0.

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