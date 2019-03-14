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Цыганков: Больно сейчас о чем-то говорить, спасибо болельщикам за поддержку

14 марта 23:02 53 Читати українською
Цыганков: Больно сейчас о чем-то говорить, спасибо болельщикам за поддержку
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков дал журналистам краткий комментарий после разгрома от Челси в Лиге Европы (0:5).

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли, и создали прекрасную атмосферу. Огромное им спасибо.

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Очень больно сейчас что-то говорить по поводу результата и игры. Опять же, хочу только поблагодарить болельщиков", – сказал он представителям СМИ в микст-зоне.

Напомним, киевское Динамо уступило лондонскому Челси 0:8 по сумме двух матчей в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева

Источник: Футбол 24
Теги
Лига Европы Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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