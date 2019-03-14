Цыганков: Больно сейчас о чем-то говорить, спасибо болельщикам за поддержку

Лига Европы — 14 март 106
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Динамо – Челси: киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей истории
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Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории КиеваЛига Европы — 14 март 2324
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Шальке официально уволил Тедеско – Коноплянка остался без главного тренераГермания — 14 март 278
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Ювентус – Атлетико: как экс-звезда Шахтера присоединился к Роналду и поиздевался над Симеоне неприличным "жестом яйцами"Лига чемпионов — 14 март 497
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Зинченко попал в топ-15 самых эффективных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по версии InStatЛига чемпионов — 14 март 209