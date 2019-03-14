Цыганков: Больно сейчас о чем-то говорить, спасибо болельщикам за поддержку

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков дал журналистам краткий комментарий после разгрома от Челси в Лиге Европы (0:5).

"Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли, и создали прекрасную атмосферу. Огромное им спасибо.

Динамо – Челси: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Очень больно сейчас что-то говорить по поводу результата и игры. Опять же, хочу только поблагодарить болельщиков", – сказал он представителям СМИ в микст-зоне.

Напомним, киевское Динамо уступило лондонскому Челси 0:8 по сумме двух матчей в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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