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Циганков – про трансфер у Реал, спілкування з Суркісом та найбільший подарунок у "Футбольний на голову"

21 серпня 23:08 643 Читать на русском
Циганков – про трансфер у Реал, спілкування з Суркісом та найбільший подарунок у "Футбольний на голову"
Віктор Циганков

Півзахисник Динамо Віктор Циганков став гостем програми "Футбольний на голову". Найцікавіше з інтерв'ю одного з лідерів киян для вас зібрав "Футбол 24".

Про потенційний трансфер у Реал та інші клуби

Краще у запасі Реала чи у старті в Динамо? Звісно, хочеться грати, але Реалу не відмовляють. Це складна для мене ситуація, якщо чесно, але я б хотів грати. Коли Реал і мене захоче, тоді будемо думати.

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Інтерес Роми? Читав про це в Інтернеті, але до мене ніхто не звертався. Тому не знаю, правда це чи ні. Але, в принципі ця команда мені імпонує, а чемпіонат Італії – сильний, чому б і не спробувати.

Потрібно ще набратись досвіду в чемпіонаті України, оскільки одразу в Європі грати складно. Як на мене, варто набратись досвіду в тому числі і в єврокубках, а тоді вже кудись їхати.

Про найскромнішого та найвідкритішого гравця Динамо

Був Хачеріді та Кум (Гармаш) – з ними завжди весело. В принципі, зараз атмосфера у команді класна – кожен може пожартувати, а інші підтримають. Думаю, що це правильно, це допомагає досягати результату.

Гармаш завжди смішно позиціонує свої жарти, у нього своя англійська мова. Як з арбітрами – не знаю. Реально, коли він заводиться, його краще не чіпати, він емоційний і хоче перемагати.

Про найбільший подарунок, який робив собі

Купив собі автомобіль. Не скаржуся, але називати не буду, адже в нас після однієї провальної гри люблять пригадати, на чому ти їздиш та як живеш. Але це справа кожного. Я себе не сильно балую, мені особливо нічого такого не треба. Розумію, що того, що я заробив, не вистачить на все життя, тому слід багато працювати, адже треба щось і залишити.

Про найважчий момент кар'єри

Були моменти, я не хочу їх згадувати, оскільки їх завжди обговорювали – це мої травми. Був такий період, слава Богу, він минув, принаймні сподіваюсь. Пропонували навіть звернутись до екстрасенсів, але я сказав, що сам все подолаю. Сподіваюсь, це вже в минулому, оскільки це страшно.

Про перехід Мораєса в Шахтар

Як людина він класний, та і як футболіст теж. Шкода, що він так вчинив, але це його вибір. Він не українець, а бразилець і приїхав на заробітки. Я б так не зробив, і багато хто з команди теж. Коли дізнались – здивувались, але трагедії з цього ніхто не робив. Це його рішення.

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Побажання йому захворіти на рак – це перебір, я не розумію такого. Зрозуміло, що це футбол, але потрібно трохи поважати людину. У нього є сім'я і діти. Після Суперкубка ми поговорили, потиснули руки, все нормально. Думаю, що пройде час і все це затихне.

Про можливість перейти в Шахтар

Мені не сподобалась поведінка футболістів, коли я туди приїхав туди. Дивна атмосфера була – я наче приїхав у Шахтар, а на мене звисока дивляться, це мені не сподобалось. Були дві контрольні гри, у яких у мене не все вдавалося. Воно всередині підказує – твоє це, чи ні. Через 2 тижні я поїхав до Києва і відчув, що це моє.

Про спілкування з Ігорем Суркісом

Після матчів він заходить. Як такого спілкування немає, ми не надто спілкуємось. Він може прийти, привітати, якісь нюанси обговорити. Щоб заходив злий чи кричав – не пригадую такого.

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