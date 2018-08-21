Цыганков – о трансфере в Реал, общении с Суркисом и самом большом подарке в "Футбольный на голову"

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал гостем программы "Футбольный на голову". Самое интересное из интервью одного из лидеров киевлян для вас собрал "Футбол 24".

О потенциальном трансфере в Реал и другие клубы

Лучше в запасе Реала или в старте в Динамо? Конечно, хочется играть, но Реалу не отказывают. Это сложная для меня ситуация, если честно, но я бы хотел играть. Когда Реал и меня захочет, тогда будем думать.

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Интерес Ромы? Читал об этом в Интернете, но ко мне никто не обращался. Поэтому не знаю, правда это или нет. Но, в принципе эта команда мне импонирует, а чемпионат Италии – сильный, почему бы и не попробовать.

Нужно еще набраться опыта в чемпионате Украины, так как сразу в Европе играть сложно. Как по мне, стоит набраться опыта в том числе и в еврокубках, а потом уже куда-то ехать.

О самом скромном и самом открытом игроке Динамо

Был Хачериди и Кум (Гармаш) – с ними всегда весело. В принципе, сейчас атмосфера в команде классная – каждый может пошутить, а другие поддержат. Думаю, что это правильно, это помогает добиваться результата.

Гармаш всегда смешно позиционирует свои шутки, у него свой английский язык. Как с арбитрами – не знаю. Реально, когда он заводится, его лучше не трогать, он эмоциональный и хочет побеждать.

О самом большом подарке, который делал себе

Купил себе автомобиль. Не жалуюсь, но называть не буду, ведь у нас после одной провальной игры любят вспомнить, на чем ты ездишь и как живешь. Но это дело каждого. Я себя не сильно балую, мне особенно ничего такого не надо. Понимаю, что того, что я заработал, не хватит на всю жизнь, поэтому следует много работать, ведь надо что-то и оставить.

О самом тяжелом моменте карьеры

Были моменты, я не хочу их вспоминать, поскольку их всегда обсуждали – это мои травмы. Был такой период, слава Богу, он прошел, по крайней мере, надеюсь. Предлагали даже обратиться к экстрасенсам, но я сказал, что сам все преодолею. Надеюсь, это уже в прошлом, поскольку это страшно.

О переходе Мораеса в Шахтер

Как человек он классный, да и как футболист тоже. Жаль, что он так поступил, но это его выбор. Он не украинец, а бразилец и приехал на заработки. Я бы так не сделал, и многие из команды тоже. Когда узнали – удивились, но трагедии из этого никто не делал. Это его решение.

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Пожелания ему заболеть раком – это перебор, я не понимаю такого. Понятно, что это футбол, но нужно немного уважать человека. У него есть семья и дети. После Суперкубка мы поговорили, пожали руки, все нормально. Думаю, что пройдет время и все это затихнет.

О возможности перейти в Шахтер

Мне не понравилось поведение футболистов, когда я туда приехал туда. Странная атмосфера была – я вроде приехал в Шахтер, а на меня свысока смотрят, это мне не понравилось. Были две контрольные игры, в которых у меня не все получалось. Оно внутри подсказывает – твое это или нет. Через 2 недели я поехал в Киев и почувствовал, что это мое.

Об общении с Игорем Суркисом

После матчей он заходит. Как такого общения нет, мы не слишком общаемся. Он может прийти, поздравить, какие-то нюансы обсудить. Чтобы заходил злой или кричал – не помню такого.

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