"Роман якраз зараз переживає той період, коли потрібно адаптуватися до того, що тобі пропонує новий чемпіонат. Він перейшов у топ-клуб.

Баварія розгромила Бенфіку й вийшла в плей-офф ЛЧ – невдалі 64 хвилини Яремчука ставлять під загрозу його місце в основі

Це зовсім інше ставлення з боку журналістів, уболівальників та тренерів. Цей тиск потрібно просто пережити. Жоден футболіст не може уникнути цих проблем. Я вірю в Яремчука і знаю, що він буде дуже корисним для Бенфіки. Він легко поверне собі місце під сонцем", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Роман перейшов у Бенфіку влітку 2021 року з Гента. Загалом провів за португальський клуб 17 поєдинків у всіх турнірах (4 голи і 4 результативні передачі). В останніх восьми матчах українець переживає справжню гольову засуху. Напередодні Яремчук відіграв 64 хвилини з Баварією у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:5) і знову покинув поле без забитого м'яча.

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