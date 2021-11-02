Ще на стадії жеребкування всі розуміли, що Баварія вийде з групи Е з першого місця. Три сухих розгромних перемоги мюнхенців із сумарним рахунком 12:0 у стартових трьох турах лишень підтвердили очікування, але для закріплення успіху необхідно було оформити достроковий прорив у 1/8 фіналу. Для цього підопічні Юліана Нагельсманна мали переграти Бенфіку на Альянц Арені.

Німці виставили значно сильніший склад, ніж у Лісабоні. В основу повернулися Горецка, Девіс і Гнабрі, хоча в запас присів Мюллер. З несподіванок варто відзначити появу в центрі оборони Куассі. Жорже Жезуш теж провів оновлення складу, притримавши на банці Нуньєса й Рафу Сілву (замість них вийшли Піцці та Евертон), а також відмовившись від Отаменді. Яремчук же, попри ранню заміну в матчі чемпіонату, отримав місце в старті.

Португальці розпочали зустріч активніше. Вже на 2-й хвилині зустрічі Піцці стріляв з краю штрафного (Девіс заблокував), а на 3-й небезпечний навіс від Грімальдо ледь не замкнули на дальній стійці. Баварія одразу ж відповіла передачею Комана з флангу у карний майданчик під удар Гнабрі (Влаходімос виручив) та кросом все того ж Комана на Лєвандовскі – Роберт головою скинув на лінію штрафного, а Горетцка пробивав з лету. Неточно.

Динамічний розмін моментами у матчах з Баварією, здебільшого, завершується голом мюнхенців, однак на 15-й хвилині несподівано забила Бенфіка! Гості заробили стандарт, Евертон навісив на дальню стійку, а Піцці виконав скидку вздовж лінії воротарського – Веріссімо ж замкнув. Втім, після втручання VAR взяття воріт скасували через офсайд.

Такого нахабства "рекордмайстери" не вибачають. Баварія притиснула Бенфіку й провела ряд гострих моментів: на 19-й хвилині удар Девіса з підкруткою витягнув Влаходімос, на 21-й Павар з дистанції бахнув над поперечкою, а на 26-й Мюнхен відкрив рахунок. Коман розхитав Грімальдо на правому краю штрафного й виконав подачу на Лєвандовскі – той головою пробив з метру. 1:0!

Ще через шість хвилин господарі провели другий гол: Лєвандовскі з багатостраждального правого краю карного майданчика покотив на 11 метрів, а Гнабрі п'яткою відправив м'яч у дальній кут – 2:0! Здавалося, це кінець, але Бенфіка не здалася. На 36-й хвилині Яремчук прорвався лівим напівфлангом і пробив з-за меж штрафного повз ліву стійку, а на 38-й "орли" відновили інтригу внаслідок розіграшу стандарту й подачі від Грімальдо. Морато, перестрибнувши Упамекано, замкнув точним ударом головою. 2:1!

Втім, перед свистком на перерву португальці привезли собі пенальті. Веріссімо занадто сильно відставив руку, заблокувавши удар Горецки, а рефері після перегляду відеоповтору вказав на позначку. Лєвандовскі перед ударом зробив традиційні зупинку й стрибок, після чого пробив низом, по центру, дуже слабко. Влаходімос спокійно спіймав м'яч!

На перерву команди відправились за рахунку 2:1, однак всього за три хвилини після відновлення гри Баварія виправила цей недолік. Кімміх виконав шикарну діагональ на лівий край карного майданчика, Девіс головою скинув м'яч на Сане, а Лерой, поклавши корпус, розстріляв ворота з близької відстані. 3:1!

Підопічні Юліана Нагельсманна на цьому не зупинились. Вони продовжили тиск, організувавши кілька класних атак з вриванням у штрафний і, зрештою, забивши четвертий гол. Його провів Лєвандовскі, який отримав проникний пас від Сане й ефектно перекинув Влаходімоса – 4:1!

Після цього всі питання щодо переможця зустрічі були зняті. Принаймні, Юліан Нагельсманн заспокоївся. В наступні 10 хвилин він зняв з гри Девіса, Комана, Кімміха й Сане, випустивши Річардса, Мусіала, Забітцера та Мюллера. Заміни говорять самі за себе. Жорже Жезуш, своєю чергою, через три хвилини після голу Лєвандовскі всадив на банку Яремчука, Евертона та Піцці. Нуньєс, Сілва й Гонсалвеш вийшли замість них.

Баварія так заспокоїлася, що навіть пропустила другий гол на 74-й хвилині. Спрацювала заміна Жезуша: після обрізки Забітцера м'яч до штрафного протягнув Маріу, який у завершенні слалому прибрав зі шляху Упамекано й прострілив на лінію воротарського – Нуньєс же спокійно замкнув. 4:2!

Втім, це була остання якісна дія гостей в атаці, а на 84-й хвилині Лєвандовскі остаточно добив "орлів", оформивши хет-трик. Він прийняв закидання за спини захисникам від Нойєра й легко переграв Влаходімоса. 5:2! Цей гол став останнім.

Баварія святкує розгром, набирає 12 очок і відривається від третього місця (яке посідає Бенфіка) на 8 очок. За два тури до кінця. Тобто, Баварія виходить у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22.