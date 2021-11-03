"Роман как раз сейчас переживает тот период, когда нужно адаптироваться к тому, что тебе предлагает новый чемпионат. Он перешел в топ-клуб.

Бавария разгромила Бенфику и вышла в плей-офф ЛЧ – неудачные 64 минуты Яремчука ставят под угрозу его место в основе

Это совсем другое отношение со стороны журналистов, болельщиков и тренеров. Это давление нужно просто пережить. Ни один футболист не может избежать этих проблем. Я верю в Яремчука и знаю, что он будет очень полезен Бенфике. Он легко вернет себе место под солнцем", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Роман перешел в Бенфику летом 2021 года из Гента. В общей сложности провел за португальский клуб 17 поединков во всех турнирах (4 гола и 4 результативных передачи). В последних восьми матчах украинец переживает настоящую голевую засуху. Накануне Яремчук отыграл 64 минуты с Баварией в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:5) и снова покинул поле без забитого мяча.

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