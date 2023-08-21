"Вспомните матчи, когда мы понимали, что Динамо или Шахтер выходят против любой другой команды, загоняют ее на другую половину поля и сыграть вничью или проиграть могут только в случае какой-то одной контратаки. Когда кто-то там побежал, где-то забил и потом все отмахиваются. Сейчас такого нет. Сейчас никто не боится ни Динамо, ни Шахтер.

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Если говорить об интриге чемпионата – это здорово. Потому что мы понимаем, что любой соперник может дать бой, отобрать очки. Лидеры будут терять, кто-то будет подтягиваться, кто-то расти, кто-то падать, но будет интрига и не будет такого разрыва в 20-30 очков, как прежде. Но если смотреть с точки зрения уровня – то мы имеем то, что имеем в еврокубках. И это катастрофическая ситуация. Мы опустились на уровень 1994-1995 годов.

Мы сейчас начинаем все с начала – у нас начинается украинский футбол. То, что в свое время пережили в 90-х, когда все лучшие футболисты уехали, легионеров еще не было и у нас были все абсолютно одинаковые команды. Одна немного лучше, одна немного хуже, но в целом – все одинаковые. И сейчас все одинаковые – поменяй футболки на игроках, и не узнаешь кто где. Уровень украинских футболистов, которые сейчас должны брать на себя ответственность в Динамо и Шахтере, не существенно выше тех украинцев, которые играют в других командах.

Я прогнозирую, что в этом сезоне мы впервые получим нового чемпиона, совершенно неожиданного. Но пока не понимаю, кто бы им мог стать. Рух? Не думаю, команда пока молодая, не факт, что они стабильно пройдут чемпионат. СК Днепр-1 все провалил... А так, в принципе, сейчас можно бороться и с Динамо, и с Шахтером. Абсолютно точно", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, после 4-х туров лидером УПЛ с 10-ю очками является Рух. Далее следуют Черноморец и Колос.

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