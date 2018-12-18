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Циганик зробив прогноз щодо кар'єри Хацкевича в Динамо – відставка можлива вже у лютому

21:58 703 Читать на русском
Циганик зробив прогноз щодо кар'єри Хацкевича в Динамо – відставка можлива вже у лютому
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився думками щодо майбутнього Олександра Хацкевича на посаді київського Динамо.

"Я думаю, що якщо Динамо не пройде Олімпіакос, то Олександр Хацкевич не залишиться біля керма команди. Якщо так буде, думаю 100% попросять на вихід.

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Чемпіонство буде наздогнати складно, кубок України теж швидко вирішиться, поєдинки проти Олімпіакоса будуть ключовими для Хацкевича.

Якщо вдасться пройти Олімпіакос – впевнений, що Хацкевич допрацює до травня. Не вдасться – може відразу піти у відставку", – сказав ведучий в ефірі програмі "Циганик Live".

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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Теги
Динамо Динамо Олімпіакос - Динамо Ігор Циганик Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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