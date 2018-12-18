Гармаш може покинути Динамо, – Циганик пояснив причини потенційного відходу гравця

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик не надто оптимістично оцінив майбутнє хавбека Динамо Дениса Гармаша в київському клубі.

"Після перших зборів буде вирішено з ким Динамо буде прощатися. Є список футболістів, які можуть покинути клуб.

Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб

Останнім часом тренерський штаб і президент клубу дуже незадоволені ставленням Дениса Гармаша до роботи. Можливо, Денису доведеться шукати інший клуб, якщо він не змінить своє ставлення до тренувального процесу" – сказав ведучий в ефірі програмі "Циганик Live".

В поточному сезоні чемпіонату УПЛ Гармаш провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначався.