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Хацкевич: Олімпіакос не в найкращому стані, але це сильна команда

14:53 1110 Читать на русском
Хацкевич: Олімпіакос не в найкращому стані, але це сильна команда
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає результат жеребкування 1/16 Ліги Європи прийнятним для команди.

"Маршрут до Греції ми проклали ще в минулому сезоні. Знаємо, куди летимо, де будемо грати. Зараз головне – добре відпочити, та починати підготовку.

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Я знаю, що на сьогоднішній день Олімпіакос не в найкращому стані, але команда сильна, з історією. А в Греції нікому легко не буває", – сказав він журналістам після спільного перегляду жеребкування у понеділок в Києві.

Динамо зустрінеться з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться у Греції.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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