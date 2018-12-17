Хацкевич: Олімпіакос не в найкращому стані, але це сильна команда

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає результат жеребкування 1/16 Ліги Європи прийнятним для команди.

"Маршрут до Греції ми проклали ще в минулому сезоні. Знаємо, куди летимо, де будемо грати. Зараз головне – добре відпочити, та починати підготовку.

Динамо зіграє з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи

Я знаю, що на сьогоднішній день Олімпіакос не в найкращому стані, але команда сильна, з історією. А в Греції нікому легко не буває", – сказав він журналістам після спільного перегляду жеребкування у понеділок в Києві.

Динамо зустрінеться з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться у Греції.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було для Динамо і Шахтаря