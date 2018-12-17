Хацкевич: Олімпіакос не в найкращому стані, але це сильна команда

Ліга Європи — 17:00 1429
-
Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"
-
"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 16:00 3956
-
Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі париЛіга Європи — 14:29 9758
-
Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було для Динамо і ШахтаряЛіга Європи — 14:29 11049
-
Динамо зіграє з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 14:25 13876
Всі новини