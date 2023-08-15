Ворскла програла Ділі 1:3 і вже завершила євросезон, а СК Дніпро-1 і Динамо провалились на наступних стадіях. Дніпряни виявилися безсилим проти Славії (0:3) у кваліфікації ЛЄ, кияни провели млявий перший матч з Арісом у ЛК (0:1).

"Після старту українських клубів у єврокубках мені плакати хочеться. Я не можу зрозуміти одного – а характер є якийсь? Злість якась на себе є? От у мене питання до тих гравців, які виходили на поле. До футболістів Ворскли, Дніпра-1, Динамо. А злість є? Ви подивіться в очі тим людям, які захищають свою країну, не боячись, що вони можуть втратити все.

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Виходять наші футболісти і роблять те, що ми бачили у поєдинках Славія – Дніпро-1, Аріс – Динамо, Діла – Ворскла. Злість має бути, розумієте? Не можна просто так виходити і робити вигляд, що ви граєте. Не може бути виправдання. Ці команди нічим не кращі за нас. Це не супергранди європейського футболу. Це Славія, Діла Горі та Аріс. Це не Реал, не Барселона. Ми виходимо і не знаємо, що з цими командами робити. Претензії до всіх – до футболістів, до тренерів.

Динамо пощастило, шо пропустили лише 1 гол. Могли пропустити набагато більше. Там грають футболісти рівня, нижчого за середній. Так, у Аріса нема жодного грека. Ну але у нас же футболісти, які претендують на серйозні зарплатні, на серйозні умови, які приходять і розказують, що вони тут можуть все зробити. Що ви можете?" – вибухнув Циганик у програмі Циганик LIVE.

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