Ворскла проиграла Диле 1:3 и уже завершила евросезон, а СК Днепр-1 и Динамо провалились на следующих стадиях. Днепряне оказались бессильны против Славии (0:3) в квалификации ЛЕ, киевляне провели вялый первый матч с Арисом в ЛК (0:1).

"После старта украинских клубов в еврокубках мне плакать хочется. Я не могу понять одного – а характер есть какой-то? Злость какая-то на себя есть? Вот у меня вопрос к тем игрокам, которые выходили на поле. К футболистам Ворсклы, Днепра-1, Динамо. А злость есть? Вы посмотрите в глаза тем людям, которые защищают свою страну, не боясь, что они могут потерять все.

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Выходят наши футболисты и делают то, что мы видели в поединках Славия – Днепр-1, Арис – Динамо, Дила – Ворскла. Злость должна быть, понимаете? Нельзя просто так выходить и делать вид, что вы играете. Не может быть оправданий. Эти команды ничем не лучше нас. Это не супергранды европейского футбола. Это Славия, Дила Гори и Арис. Это не Реал, не Барселона. Мы выходим и не знаем, что с этими командами делать. Претензии ко всем – к футболистам, к тренерам.

Динамо повезло, что пропустили всего 1 гол. Могли пропустить гораздо больше. Там играют футболисты уровня ниже среднего. Да, у Ариса нет ни одного грека. Но у нас же футболисты, претендующие на серьезные зарплаты, на серьезные условия, которые приходят и рассказывают, что они здесь могут все сделать. Что вы можете?" – взорвался Цыганык в программе Циганик LIVE.

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