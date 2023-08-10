Славія в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи зіграла з СК Дніпро-1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 у випадку проходу в плей-офф Ліги Європи потрапив би на Зорю, а значить був шанс прорватись одразу в групу – як мінімум, групу Ліги конференцій. У випадку ж невдачі "жовто-чорні" теж багато не втрачали, адже боротьба за єврокубки продовжилась би у плей-офф ЛК. Такий розклад мав допомогти підопічним Олександра Кучера впоратись із психологічним тиском.

Великі кадрові проблеми СК Дніпра-1 і несподіванка від Кучера

До поєдинку в Празі дніпровці підходили із колосальними кадровими пробоїнами. Довбик відправився у Жирону, а Піхальонок пропустив останнє тренування через температуру – і не потрапив у стартовий склад! Для багатьох вболівальників та експертів цей факт звучав, як вирок.

В лазареті залишаються і Волинець з Мірошніченком. Були питання щодо участі Кравця й Сватка, однак обидва вийшли в основі. Олександр разом із Сарапієм розташувався в центрі оборони, Кравець діяв ліворуч, а позицію правого фулбека закрив Адамюк. Високоросла захисна лінія мала допомогти стримати Славію, у якої багато кремезних гравців і якій подобається грати через кроси й лонгболи.

На вістрі атаки очікувався Гуцуляк, адже його награвали на зборах під цю роль – втім, на місці форварда вийшов новачок Філіппов, який приєднався до команди кілька днів тому. Олексій зайняв звичну позицію правого вінгера, а під нападником почав Рубчинський.

Найгірший тайм СК Дніпра-1 у сезоні

Про футбол дніпровців до перерви немає чого сказати. Його просто не було. Славія з перших хвилин агресивно накривала підопічних Олександра Кучера – латералі зустрічали Кравця й Адамюка вже на третині поля СК Дніпра-1. По ходу матчу господарі стали відходити в середній блок, граючи 1-в-1 з нашими півзахисниками й фулбеками.

Проблем додала і рання травма Третьякова – він оступився на жахливому газоні Еден Арени й покинув поле, а замість нього довелося випускати новачка Лєднєва. Рубчинський перейшов на лівий фланг, а Богдан працював під Філіпповим. Це било по зіграності СК Дніпра-1.

Варто відзначити і якісну роботу Славії на перебудовах – якщо опорник висувався вперед, то його завжди страхував центрбек, а "десятки" страхували латералей. Все працювало своєчасно, дисципліновано й безпомилково.

Як наслідок, відкривань між лініями не виникало. Майже всі передачі від центрбеків пішли в молоко, а дотиків до м'яча у штрафному Славії взагалі не було. Та і не тільки дотиків – у першому таймі СК Дніпро-1 програв 0:6 за ударами (0:3 у площину) й 0:5 за кутовими. Ймовірно, чехи переїхали українців і в єдиноборствах (і точно – у високих поверненнях м'яча).

В обороні було не менш складно. Славія активно перевантажувала фланги СК Дніпра-1, де завжди виникають проблеми. Особливо складно гра давалася Кравцю – можливо, йому не вистачало кондицій після повернення з лазарету. Масопуст, Шранц і Зафейріс постійно намагалися відкриватись йому за спину.

Взагалі, уся група атаки (а це форвард, дві "десятки" й два латералі) регулярно обмінювалась позиціями на нашій третині поля. Прямо по ходу епізодів. В очі впадало, що Славія значно зіграніша.

Господарі забивали дуже просто. Старі проблеми СК миттєво далися взнаки

Щоправда, в позиційному наступі чехи особливо нічого й не показали. Вони й не намагались щось вигадувати – вся гра крутилась навколо агресивних підйомів латералей, відкривань за спину фулбекам СК й подальших кросів. Тим не менш, перший гол підопічні Олександра Кучера пропустили вже на 5-й хвилині.

Прикро, адже Славія забила занадто просто. Масопуст залишився один на фланзі за спинами Бланко, Третьякова й Кравця, за що прийшло покарання у вигляді розрізного пасу Юречки. Після цього Лукас виконав простріл на лінію воротарського – Сваток грав зі Шранцем щільно, але все одно дав пробити. 1:0.

Другий гол залетів незадовго до перерви внаслідок подачі з кутового й скидки від Ван Бурена, яку на дальній стійці замкнув Шранц. 2:0. Між цими епізодами було ще два кроси під удари метрів з 10-12 – в одному моменті врятував Кінарейкін, а в іншому Лінгр завадив пробити Проводу.

Кілька небезпечних контратак без гострого завершення згадувати не станемо. Важливіше зафіксувати факт – оборона СК Дніпра-1 як пропускала після прострілів, подач і стандартів, так і продовжує це робити. Майже ідентичні голи забивав і Панатінаїкос, причому в обох поєдинках і неодноразово.

Славія не намагалася розривати оборону СК Дніпра-1 щохвилини. Господарі спокійно тримали матч під контролем, відправившись відпочивати із комфортною перевагою в рахунку.

У другому таймі нічого не змінилось. Славія мала громити зі старту, але дала надію

У роздягальні Олександр Кучер зняв з пробігу Сватка. Помітно, що Олександр досі не встиг набрати форму. Замість нього вийшов Пасіч, який закрив позицію правого фулбека, в той час як Адамюк перейшов у центр оборони. Славія почала другий тайм без замін.

Гра одразу по перерві мало відрізнялась від старту зустрічі. Пражани все так же інтенсивно пресингували й вигравали нічийні м'ячі, що вилилось у третій гол – і знову пройшло лишень п'ять хвилин. Лінгр зачепився за відскок на нашій третині й виконав черпачок у штрафний на Юречку, а той переграв Кінарейкіна. На щастя, Вацлав перебував у офсайді.

Ще за п'ять хвилин нервів додав Провод, який щільно пробив з лівого краю. Кінарейкін парирував перед собою, але встиг зафіксувати м'яч. Здавалося, що СК Дніпро-1 зараз дотиснуть, однак на 58-й хвилині Славія подарувала нам шанс – червону картку отримав центрбек Огбу, який шипами вдарив Гуцуляка в груди.

СК Дніпро-1 у більшості не став кращим. Славія вдесятьох контролювала гру, добила нашу команду й могла забивати ще

Підопічні Олександра Кучера отримали трішечки більше свободи на власній половині й навіть перекочували м'яч у центрі, адже Славія стала грати по рахунку й трішки відійшла в низький блок. Тим не менш, СК Дніпро-1 взагалі нічого не створив у атаці.

Перший удар гостей у матчі завдав Лєднєв, який бахнув з дистанції аж на 85-й хвилині. Другий стався на 90+1-й і навіть пройшов у площину – це свіжий Ківінда замкнув навіс з лівого флангу, спрямувавши м'яч в дальній кут. Нічого небезпечного, але в статистику піде. Більше дніпровці по воротах не били.

Все було настільки погано, що вихід Піхальонка на 61-й хвилині залишився непомітним. Славія ж іноді дозволяла собі йти вперед, підіймаючи в атаку усіх центрбеків, а на 81-й хвилині чехи остаточно закрили гру. Після подачі зі стандарту пражани виграли як підбирання перед штрафним, так і скидку на 11-метрів – Пасіч намагався її вибити, але сфера просто відскочила на ногу свіжому Валлему. 3:0.

У компенсований час чехи розкатали декілька контратак. Одна з них завершилась виходом практично 2-в-1, в іншій українці знову програли підбирання, а удари проводились з меж карного майданчика. Господарям трішки забракло точності у завершенні.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром СК Дніпра-1 з рахунком 3:0. Матч-відповідь пройде у словацькому Кошіце через тиждень. Довідка: у плей-офф Ліги конференцій наша команда може зіграти з переможцем пари Спартак Трнава – Лех.

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