"Чесно кажучи, я здивований, що Шахтар погодився зіграти з Колосом в Києві, а не настояв щоб зіграли в Абу-Дабі.

Колос – Шахтар: директор УПЛ назвав причину перенесення матчу і пояснив відмінність рішення з матчем проти Інгульця

Якими форс-мажорними обставинами погода в Києві відрізнялася від погоди в Ковалівці? Як мені відомо, температура самого газону дозволяла проводити матч", – поділився Циганик у своєму твіттері.

Нагадаємо, матч 14-го туру Колос – Шахтар перенесли з 13 на 14 лютого через складні погодні умови. Поєдинок розпочнеться о 14:00.

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