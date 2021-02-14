Циганик: Здивований, що Шахтар погодився зіграти з Колосом у Києві, а не настояв, щоб зіграли в Абу-Дабі
Журналіст Ігор Циганик прокоментував рішення про перенесення матчу 14-го туру УПЛ Колос – Шахтар.
"Чесно кажучи, я здивований, що Шахтар погодився зіграти з Колосом в Києві, а не настояв щоб зіграли в Абу-Дабі.
Колос – Шахтар: директор УПЛ назвав причину перенесення матчу і пояснив відмінність рішення з матчем проти Інгульця
Якими форс-мажорними обставинами погода в Києві відрізнялася від погоди в Ковалівці? Як мені відомо, температура самого газону дозволяла проводити матч", – поділився Циганик у своєму твіттері.
Нагадаємо, матч 14-го туру Колос – Шахтар перенесли з 13 на 14 лютого через складні погодні умови. Поєдинок розпочнеться о 14:00.
"Відштовхувалися від погоди у попередні зими": директор УПЛ пояснив, чому друга частина сезону стартує так рано