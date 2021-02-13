"Ми відштовхувалися від аналогічної погоди, яка була у попередні зими. Тоді погодні умови дозволяли проводити матчі в лютому. З огляду на цей фактор, клуби пішли назустріч один одному, адже двоє наших представників – Шахтар і Динамо продовжують боротьбу в єврокубковому турнірі.

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Через матчі на внутрішній арені вони могли б краще підготуватися до зустрічей у Лізі Європи. На жаль, погода внесла певні корективи, що разом з тим дає підставу висловити подяку клубам за те, що вони дуже відповідально підходять до питання підготовки полів. Багато сил і ресурсів, в тому числі і фінансових, кинуто на якість газонів, як того вимагає чинний регламент. Слід також враховувати і інтереси національної збірної, якій належить влітку брати участь у фінальній частині першості Європи. Терміни закінчення поточного чемпіонату України якраз продумані з тією метою, щоб підопічним Андрія Шевченка вистачило часу на якісну підготовку.

Ми кожен день на зв'язку з усіма стадіонами, на яких будуть зіграні ігри першого після зимової паузи туру. Крім того, нами була проведена інспекція спортивних арен, під час якої ми дивилися, яким чином йде підготовка до матчів. Ще раз повторюся: клуби роблять все необхідне для того, щоб ігри пройшли відповідно до календаря, без переносів", – сказав Дикий у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, друга частина сезону в українській Прем'єр-лізі стартує вже сьогодні, 13 лютого. Відкриватимуть програму 14-го туру о 14:00 два матчі: Зоря зіграє з Десною, а Минай прийматиме Львів. О 17:00 свої поєдинки проведуть лідери першості: Динамо зустрінеться з Олімпіком, а Шахтар побореться з Колосом.

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