"Гаряча пора питання про перенесення почалася о 8 ранку. О 10:00 на стадіон приїхали офіційні особи. Вони побачили, що зі свого боку клуб робить все можливе. Поміряли температуру ґрунту поля. Місцями навіть було 7 градусів. Але дуже важкі погодні умови плюс сильний вітер з трибун здуває сніг на поле. Попри мінус 12 на термометрі, відчувається як мінус 22-23 градуси.

Колос – Шахтар: поєдинок УПЛ офіційно перенесений

Представники Шахтаря бачили, що зі свого боку господарі роблять все можливе для проведення матчу, але погодні умови вносять свої корективи. Тому сторони домовилися про перенесення матчу на завтра.

Як з'явився варіант зі стадіоном ім. В. Лобановського? Тут ініціативу взяв на себе Колос. Президент клубу зв'язався з усіма сторонами, домовився. Ми теж тримали руку на пульсі, контактували з Динамо і Шахтарем.

Чим відрізняється ситуація цього матчу від зустрічі Шахтаря з Інгульцем у грудні 2020-го? Ми контактували з Колосом, приїжджали впродовж тижня. Бачили роботу, яку клуб веде, щоб матч відбувся. Підігрів кожен день працював на максимумі, поле було накрите плівкою. Кожен день чистили сніг з плівки, щоб не було намерзання зверху. Клуб робив усі зусилля. У Кропивницькому ми, на жаль, бачили зовсім іншу картину. У зв'язку з цим і виник варіант з перенесенням, а не рішення якимось іншим способом долі матчу.

Фактор низької температури і дуже сильний вітер, який, як хуртовина замітає сніг на поле – це основна причина перенесення матчу", – сказав Дикий у коментарі програмі "Тур Online".

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