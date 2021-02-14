"Честно говоря, я удивлен, что Шахтер согласился сыграть с Колосом в Киеве, а не настоял чтобы сыграли в Абу-Даби.

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Какими форс-мажорными обстоятельствами погода в Киеве отличалась от погоды в Ковалёвке? Как мне известно, температура самого газона позволяла проводить матч", – поделился Цыганык в своем твиттере.

Напомним, матч 14-го тура Колос – Шахтер перенесли с 13 на 14 февраля из-за сложных погодных условий. Поединок начнется в 14:00.

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