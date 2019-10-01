Циганик прокоментував чутки про призначення Шевченка в Мілан

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" поділився думкою щодо інформації про призначення тренера збірної України Андрія Шевченка в Мілан.

"Чутки про поєднання роботи у збірній і Мілані – це абсолютна нісенітниця. Я впевнений, що Шевченко буде працювати у збірній України до закінчення чемпіонату Європи, він неодноразово про це говорив. Що буде далі – це вже питання. Але наразі всі його думки пов'язані зі збірною України, і ніяких рухів в бік того чи іншого клубу робити він не буде.

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По-перше, це неетично – залишати збірну в тій ситуації, якій вона є. По-друге – самому Шевченкові немає сенсу переходити в нинішній кризовий Мілан, який летить в прірву. Клуб збираються продавати, все достатньо складно, і Шевченкові з його поточним статусом не варто переходити в команду, щоб догравати сезон.

Я впевнений, що він може стати тренером Мілана, і майбутні і старі власники бачать в Шевченкові можливого тренера, але не зараз, це однозначно", – заявив Циганик в ефірі "Циганик LIVE".

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