Цыганык прокомментировал слухи о назначении Шевченко в Милан

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганик LIVE" поделился мнением относительно информации о назначении тренера сборной Украины Андрея Шевченко в Милан.

"Слухи о сочетании работы в сборной и Милане – это абсолютная чушь. Я уверен, что Шевченко будет работать в сборной Украины до окончания чемпионата Европы, он неоднократно об этом говорил. Что будет дальше – это уже вопрос. Но сейчас все его мысли связанные со сборной Украины, и никаких движений в сторону того или иного клуба делать он не будет.

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Во-первых, это неэтично – оставлять сборную в той ситуации, в которой она сейчас находится. Во-вторых – самому Шевченко нет смысла переходить в нынешний кризисный Милан, который летит в пропасть. Клуб собираются продавать, все достаточно сложно, и Шевченко с его текущим статусом не стоит переходить в команду, чтобы доигрывать сезон.

Я уверен, что он может возглавить Милан, и будущие и старые владельцы видят в Шевченко возможного тренера, но не сейчас, это однозначно", – заявил Цыганык в эфире "Циганик LIVE".

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