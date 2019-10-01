Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрінеться зі спортивним директором Мілана Паоло Мальдіні після матчу Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар.

Андрій Шевченко відвідає матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар, повідомляє Reppublica.

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Як додає Gazzetta dello Sport, українець – один з можливих кандидатів на посаду тренера Мілана, якщо "россонері" звільнять Марко Джампаоло. Зазначається, что існує ймовірність, що він буде суміщати посаду головного тренера збірної України і клубну роботу разом зі своїм помічником Мауро Тассотті.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться сьогодні, 1-го жовтня. Початок гри о 19:55.

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