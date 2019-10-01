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Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в Мілан

10:00 3717 Читать на русском
Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в Мілан
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрінеться зі спортивним директором Мілана Паоло Мальдіні після матчу Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар.

 

Андрій Шевченко відвідає матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар, повідомляє Reppublica.

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Як додає Gazzetta dello Sport, українець – один з можливих кандидатів на посаду тренера Мілана, якщо "россонері" звільнять Марко Джампаоло. Зазначається, что існує ймовірність, що він буде суміщати посаду головного тренера збірної України і клубну роботу разом зі своїм помічником Мауро Тассотті.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться сьогодні, 1-го жовтня. Початок гри о 19:55.

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Теги
Мілан Мілан Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Головне Паоло Мальдіні Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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