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Яя Туре: Пограти рік-два за Динамо – не проблема

13 травня 19:07 12256 Читать на русском
Яя Туре: Пограти рік-два за Динамо – не проблема
Олександр Хацкевич та Яя Туре/ фото: ФК Динамо

Колишній футболіст Манчестер Сіті Яя Туре прокоментував можливість стати гравцем Динамо.

"Пограти рік чи два у Динамо? Це – не проблема. Я поговорю з Дмитром Селюком про це", – посміхаючісь, сказав Туре в ефірі програми "Бомбардир".

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Окрім того, Яя зустрічався з головним тренером "біло-синіх" Олександром Хацкевичем. Білоруський фахівець відзначів, что Туре пасує динамівська форма.

Нагадаємо, нещодавно івуарієць, останнім клубом якого був грецький Олімпіакос, побував на базі київського Динамо, де потренував молодих гравців.

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Теги
Динамо Динамо Яя Туре Яя Туре
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