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Цыганык объяснил, почему Яя Туре не нужен Динамо

14 мая 19:08 581 Читати українською
Цыганык объяснил, почему Яя Туре не нужен Динамо
Яя Туре / фото: ФК Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "ЦыганыкLIVE" прокомментировал слухи о возможном переходе экс-звезды Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре в Динамо.

"Слова Яя Туре – это больше желание, чем реальность. Футболистам в таком возрасте очень сложно возвращать форму. Когда они в форме, то могут играть очень долго. А когда ты прекращаешь играть, то после длительной паузы вернуть форму очень сложно.

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Яркий пример Гусева, при всем уважении к Олегу Анатольевичу. Он очень хороший футболист. Но ему вернуться в основной состав киевского Динамо было очень сложно. Мышцы теряют свою эластичность.

Яя Туре может и хотел бы вернуться в большой футбол. Игру он понимает, скорости ему бы хватило, но физические данные не позволяют. Постоять в центре поля в Динамо, отдать пас тоже может. Но играть?

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При всем уважении к этому футболисту... Он действительно был одним из самых легендарных африканских игроков, но годы берут свое. Наверное, и Роналдинью можно вернуть в футбол, и Ривалдо. Головы им хватит. И штрафной исполнить смогут. Но чтобы играть... Нет!", – сказал Цыганык.

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