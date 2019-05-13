Яя Туре – про Зінченка: Він одягався у смішні вбрання, виглядав як курка

Колишній гравець Манчестер Сіті Яя Туре пригадав виступи у складі "містян" разом з Олександром Зінченком.

"Коли ми побачились з Зінченком вперше, він був радий, адже ми могли поговорити російською. В роздягальні ми були поруч. З моїм досвідом я намагався переконати його повірити у власні сили та бути більш впевненим.

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Футбол – це не про вік, а про те, як ти граєш, як ти можеш підготуватись до матчу ментально та фізично. Він дуже розвинувся і грав багато до того, як травмувався. Наступний крок – грати увесь сезон по 38 матчів в чемпіонаті і бути гравцем національної збірної. Далі – стабільно прогресувати і тоді він переросте у топ-гравця.

Що мені не подобалось у ньому? Те, що він вдягався у кумедні вбрання, як курка, хотів шикарно виглядати. Він гарний малий і я дуже його люблю. іноді він ставив мені надто багато запитань. Його цікавило абсолютно усе і я розумів, що маю йому допомогти", – розповів Туре в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

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