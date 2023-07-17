Журналіст Ігор Циганик не сумнівається, що співпраці Динамо та Мірчі Луческу залишився один рік.

"Я на 99% впевнений, що наступний сезон – останній у тренерській кар'єрі Луческу. У нього останній рік за контрактом та останній шанс піти переможцем. Вибудовувати стратегію на кілька років і робити якісь ставки зараз буде не дуже добре.

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Для Луческу буде принципово виграти якийсь турнір та поїхати додому з кубком. Якщо сезон буде невдалим, кінець кар'єри буде "змазаним". Це розуміють і футболісти. Луческу ще взимку говорив з Ярмоленком, але тоді був контракт. Тепер Ярмоленко повернувся. Луческу дуже розраховує на нього та хоче, щоб його харизма витягла молодих гравців на наступний рівень.

Для Луческу Ліга конференцій – також турнір. А там ще треба пройти два раунди кваліфікації, треба розподіляти сили. Чемпіонат, Кубок України повертається. В ЛК можуть бути дуже серйозні суперники, тому "розмазувати" цей турнір не можна.

Прогнозую, що після Мірчі новим тренером Динамо буде Шовковський. Не думаю, що щось може змінитися. Луческу також бачить, що Шовковський спробував і дав результат", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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