"Луческу хоче піти переможцем. Нині він закладає фундамент на весь сезон. Підозрюю, що є домовленість про те, що він допрацює сезон.

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Луческу хоче виграти чемпіонат. А ця Ліга конференцій, чесно кажучи, не дуже в його плани входить. Йому було б простіше не грати у єврокубках. Динамо може заробити близько 3 мільйонів євро. Але якщо команда виграє чемпіонат і наступного сезону проб'ється до групового раунду Ліги чемпіонів, то заробить набагато більше грошей.

Станом на сьогодні Луческу нічого не загрожує, навіть якщо динамівці не вийдуть до групи Ліги конференцій. Тільки якщо буде абсолютний провал у чемпіонаті та буде розуміння, що команда не вийде на чемпіонський шлях", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у разі вильоту Динамо з єврокубків Луческу буде звільнений, а його наступником стане Олександр Шовковський.

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