"Луческу хочет уйти победителем. Сейчас он закладывает фундамент на весь сезон. Подозреваю, что есть договоренность о том, что он доработает сезон.

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Луческу хочет выиграть чемпионат. А эта Лига конференций, честно говоря, не очень в его планы входит. Ему было бы проще не играть в еврокубках. Динамо может заработать около 3 млн евро. Но если команда выиграет чемпионат и в следующем сезоне пробьется в групповой раунд Лиги чемпионов, то заработает гораздо больше денег.

По состоянию на сегодня Луческу ничего не угрожает, даже если динамовцы не выйдут в группу Лиги конференций. Только если будет абсолютный провал в чемпионате и будет понимание, что команда не выйдет на чемпионский путь", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в случае вылета Динамо из еврокубков Луческу будет уволен, а его преемником станет Александр Шовковский.

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