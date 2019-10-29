Циганик: Михайличенко не наважиться показати, що Соль взагалі не підходить Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" оцінив гру іспанського форварда Франа Соля у київському Динамо.

"Президент клубу зробив опитування серед селекціонерів щодо переходу Соля. Михайличенко був одним з тих, хто підтримав цей перехід. Я не знаю, хто був проти, але Михайличенко був за.

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І зараз йому, як і Олександру Хацкевичу, треба нести відповідальність за своє рішення – йому потрібно ставити Соля, йому потрібно показати, що, можливо, через ігри він буде набирати форму. Можливо, він навіть заб'є один-два м'ячі для того, щоб виправдати своє придбання. Показати, що цей футболіст взагалі не підходить під київське Динамо – на це ніхто не наважиться.

В будь-якому разі, Франа Соля треба кудись і якось продавати. І якщо він не буде грати, то потенційні покупці подивляться на його статистику, то подумають, що, напевно, щось не так з цим футболістом", – сказав Циганик.

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