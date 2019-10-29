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Цыганык: Михайличенко не решится показать, что Соль вообще не подходит Динамо

17:37 68 Читати українською
Цыганык: Михайличенко не решится показать, что Соль вообще не подходит Динамо
Фран Соль / ФК Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" оценил игру испанского форварда Франа Соля в киевском Динамо.

"Президент клуба сделал опрос среди селекционеров по поводу перехода Соля. Михайличенко был одним из тех, кто поддержал этот переход. Я не знаю, кто был против, но Михайличенко был за.

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И сейчас ему, как и Александру Хацкевичу, нужно нести ответственность за свое решение – ему нужно ставить Соля, ему нужно показать, что, возможно, через игры он будет набирать форму. Возможно, он даже забьет один-два мяча для того, чтобы оправдать свое приобретение. Показать, что этот футболист вообще не подходит под киевское Динамо – на это никто не решится.

В любом случае, Франа Соля надо куда-то и как-то продавать. И если он не будет играть, то потенциальные покупатели посмотрят на его статистику, то подумают, что, наверное, что-то не так с этим футболистом", – сказал Цыганик.

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