Цыганык: Михайличенко не решится показать, что Соль вообще не подходит Динамо

И сейчас ему, как и Александру Хацкевичу, нужно нести ответственность за свое решение – ему нужно ставить Соля, ему нужно показать, что, возможно, через игры он будет набирать форму. Возможно, он даже забьет один-два мяча для того, чтобы оправдать свое приобретение. Показать, что этот футболист вообще не подходит под киевское Динамо – на это никто не решится.
В любом случае, Франа Соля надо куда-то и как-то продавать. И если он не будет играть, то потенциальные покупатели посмотрят на его статистику, то подумают, что, наверное, что-то не так с этим футболистом", – сказал Цыганик.