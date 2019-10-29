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Динамо – головний конкурент Зорі за друге місце УПЛ, – Лєднєв

11:38 404 Читать на русском
Динамо – головний конкурент Зорі за друге місце УПЛ, – Лєднєв
Богдан Лєднєв / Фото ФК Зоря

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв оцінив перспективи своєї команди у боротьбі за срібні медалі чемпіонату України.

16’ Назарій Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаєв
77’ Богдан Лєднєв
 
Володимир Баєнко 56’
16’ Назарій Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Володимир Баєнко
61’ Владислав Кабаєв
77’ Богдан Лєднєв

"Який гол найкрасивіший у матчі проти Ворскли (4:0) – мій чи Кабаєва? Я думаю, Назік Русин дуже красиво забив. Він змістився в центр і пробив у дальню дев'ятку – все як вчили. Мої дальні удари? Я їх треную, і робота переростає в голи.

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Наскільки зараз можливе "срібло" для Зорі? Поки рано говорити про це, але думаю, якщо ми будемо показувати такий футбол і не зупинятися, то цілком можемо посісти друге місце в чемпіонаті. Хто головний конкурент? Динамо, звичайно", – сказав Лєднєв в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, що 21-річний хавбек виступає за Зорю на правах оренди, а його контракт належить саме київському Динамо.

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Зоря - Ворскла Динамо Динамо Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
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