Динамо – головний конкурент Зорі за друге місце УПЛ, – Лєднєв

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв оцінив перспективи своєї команди у боротьбі за срібні медалі чемпіонату України.

"Який гол найкрасивіший у матчі проти Ворскли (4:0) – мій чи Кабаєва? Я думаю, Назік Русин дуже красиво забив. Він змістився в центр і пробив у дальню дев'ятку – все як вчили. Мої дальні удари? Я їх треную, і робота переростає в голи.

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Наскільки зараз можливе "срібло" для Зорі? Поки рано говорити про це, але думаю, якщо ми будемо показувати такий футбол і не зупинятися, то цілком можемо посісти друге місце в чемпіонаті. Хто головний конкурент? Динамо, звичайно", – сказав Лєднєв в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, що 21-річний хавбек виступає за Зорю на правах оренди, а його контракт належить саме київському Динамо.

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