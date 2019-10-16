Циганик: Караваєв фантастично відіграв проти Португалії, дивно, що він не виходить в основі Динамо

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився думкою щодо перспектив захисника Олександра Караваєва в київському Динамо.

"Караваєв фантастично відіграв в цьому матчі з португальцями. Він видає у збірній дуже хороші матчі. Надійний, дуже працездатний гравець.

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Він зробив стільки ривків, завдяки яким потім грав Ярмоленко. Олександр відтягував на себе захисника, даючи Андрію можливість залишитися один на один з опонентом. І таких ривків у нього було дуже багато.

Це складна і рутинна робота, яку не кожен хоче робити. Але Караваєв хотів. Він вийшов працювати на футбольне поле і зробив це дуже добре. По-моєму, суперникам всього раз чи двічі вдалося обіграти його один в один і розірвати його фланг. Але в інших випадках він все перекривав.

Я дуже здивований, що Караваєв не грає в основі Динамо. Він нічим не гірший за Кендзьору, а з урахуванням того, як він грає за збірну України, то вважаю, що у Караваєва є потенціал стати кращим, ніж польський легіонер", – сказав Циганик в ефірі програми ЦиганикLive.

Нагадаємо, Караваєв відіграв повний матч за збірну України проти Португалії, в якому команда Шевченка здобула перемогу 2:1 і достроково вийшла на Євро-2020.

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