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Цыганык: Караваев фантастически сыграл против Португалии, странно, что он не выходит в основе Динамо

08:25 72 Читати українською
Цыганык: Караваев фантастически сыграл против Португалии, странно, что он не выходит в основе Динамо
Александр Караваев / Футбол 24

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился мнением о перспективах защитника Александра Караваева в киевском Динамо.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Караваев фантастически сыграл в этом матче с португальцами. Он выдает в сборной очень хорошие матчи. Надежный, очень работоспособный игрок.

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Он сделал столько рывков, благодаря которым затем играл Ярмоленко. Александр оттягивал на себя защитника, давая Андрею возможность остаться один на один с оппонентом. И таких рывков у него было очень много.

Это сложная и рутинная работа, которую не каждый хочет делать. Но Караваев хотел. Он вышел работать на футбольное поле и сделал это очень хорошо. По-моему, соперникам всего раз или два удалось обыграть его один в один и разорвать его фланг. Но в других случаях он все перекрывал.

Я очень удивлен, что Караваев не играет в основе Динамо. Он ничем не хуже Кендзеры, а с учетом того, как он играет за сборную Украины, то считаю, что у Караваева есть потенциал стать лучше польского легионера", – сказал Цыганык в эфире программы ЦиганикLive.

Напомним, Караваев сыграл полный матч за сборную Украины против Португалии, в котором команда Шевченко одержала победу 2:1 и досрочно вышла на Евро-2020.

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Динамо Киев Динамо Киев Украина - Португалия Сборная Украины Александр Караваев Александр Караваев Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
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