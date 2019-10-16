Цыганык: Караваев фантастически сыграл против Португалии, странно, что он не выходит в основе Динамо

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился мнением о перспективах защитника Александра Караваева в киевском Динамо.

"Караваев фантастически сыграл в этом матче с португальцами. Он выдает в сборной очень хорошие матчи. Надежный, очень работоспособный игрок.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

Он сделал столько рывков, благодаря которым затем играл Ярмоленко. Александр оттягивал на себя защитника, давая Андрею возможность остаться один на один с оппонентом. И таких рывков у него было очень много.

Это сложная и рутинная работа, которую не каждый хочет делать. Но Караваев хотел. Он вышел работать на футбольное поле и сделал это очень хорошо. По-моему, соперникам всего раз или два удалось обыграть его один в один и разорвать его фланг. Но в других случаях он все перекрывал.

Я очень удивлен, что Караваев не играет в основе Динамо. Он ничем не хуже Кендзеры, а с учетом того, как он играет за сборную Украины, то считаю, что у Караваева есть потенциал стать лучше польского легионера", – сказал Цыганык в эфире программы ЦиганикLive.

Напомним, Караваев сыграл полный матч за сборную Украины против Португалии, в котором команда Шевченко одержала победу 2:1 и досрочно вышла на Евро-2020.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду