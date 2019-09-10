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Циганик: Думаю, Михайличенко дійде до того, що саме Бєсєдін буде основним форвардом Динамо

20:03 249 Читать на русском
Циганик: Думаю, Михайличенко дійде до того, що саме Бєсєдін буде основним форвардом Динамо
Артем Бєсєдін / фото: ФК Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube відповів на питання про перспективи Артема Бєсєдіна в Динамо.

"Бєсєдін – дуже хороший форвард, який може грати в той футбол, який хоче бачити Михайличенко. Він може давати фантастичний обсяг роботи, чіплятися за м'ячі і здійснювати тиск на захисників.

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Голи прийдуть. Знаю багато прикладів футболістів, які не забивали сезон або два, а потім вистрілювали. У Бєсєдіна все буде нормально. Йому потрібно відчути впевненість.

Думаю, Михайличенко дійде до того, що з усіх форвардів, які у нього є, потрібно буде використовувати саме Бєсєдіна. Сумніваюся, що Соль буде робити такий же обсяг роботи. А у Михайличенка це ключове завдання для нападника. Родрігеса не бачу цетрфорвардом. Абу Ханна з Зорі його просто з'їв", – сказав Циганик.

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Теги
Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Ігор Циганик Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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