Циганик: Думаю, Михайличенко дійде до того, що саме Бєсєдін буде основним форвардом Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube відповів на питання про перспективи Артема Бєсєдіна в Динамо.

"Бєсєдін – дуже хороший форвард, який може грати в той футбол, який хоче бачити Михайличенко. Він може давати фантастичний обсяг роботи, чіплятися за м'ячі і здійснювати тиск на захисників.

Михайличенко не розраховує на Попова, Шапаренка та Цітаішвілі, – Циганик

Голи прийдуть. Знаю багато прикладів футболістів, які не забивали сезон або два, а потім вистрілювали. У Бєсєдіна все буде нормально. Йому потрібно відчути впевненість.

Думаю, Михайличенко дійде до того, що з усіх форвардів, які у нього є, потрібно буде використовувати саме Бєсєдіна. Сумніваюся, що Соль буде робити такий же обсяг роботи. А у Михайличенка це ключове завдання для нападника. Родрігеса не бачу цетрфорвардом. Абу Ханна з Зорі його просто з'їв", – сказав Циганик.

"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар