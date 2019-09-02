"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар

"Футбол 24" обговорив центральний матч 6 туру УПЛ із Тімерланом Гусейновим, провідним форвардом збірної України середини 90-х (14 матчів, 8 голів).

– Центральний матч 6 туру відбувся у Запоріжжі. "Гидко дивитися на це Динамо", – підсумував опісля Олександр Алієв. А вам?

– У Динамо великі проблеми – це зрозуміло. Зміна тренера у небагатьох випадках йшла на користь команді. Замінили Хацкевича на Михайличенка – отримали негативний результат.

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

– Суркіс поквапився із кадровим рішенням?

– Я вважаю так: якщо міняти тренера, то потрібно це було робити лише зараз. У нового наставника були б два тижні, поки гратиме національна збірна. А те, що вони там казали, мовляв, Михайличенко завжди перебував у команді… У команді він, може, і був, але це ж зовсім інша робота! Я не думаю, що він був присутнім на кожному тренуванні. Призначили б нового тренера зараз – може б і результат виявився кращим. А так… Лише гублять очки.

– Після шести турів Динамо поступається Шахтареві безпрецедентними 10-ма очками. Чи реально відіграти проти "гірників" такий колосальний гандикап?

– Як на мене, робити серйозні висновки ще ранувато. Шість турів лише пройшли. Якщо ситуація не зміниться до листопада, або, раптом, перевага Шахтаря зросте, от тоді можна буде вітати "гірників" із чемпіонством.

Громов: Зоря повністю переграла Динамо

– Якої ви думки про незарахований гол Циганкова зі штрафного?

– Та не було там голу!

– Невже?

– Звичайно, що не було. М’яч повністю не перетнув лінію воріт.

– Так вважають не усі…

– Іншої думки дотримуються ті, хто вболіває за київське Динамо. Я не вболіваю за київське Динамо.

– Тим часом Шахтар без жодних клопотів обіграв Олімпік, а результативність команди Каштру зашкалює – 19 голів у новому сезоні…

– Та Шахтар на голову вищий від усіх у цьому чемпіонаті. Про що ми говоримо?! Команда забила Олімпіку чотири "сухі" голи, тоді як у минулому турі Динамо з тим же Олімпіком втратило очки… Відчуйте різницю.

– Справжні випробування чекають на "гірників" лише у Лізі чемпіонів?

– Так. Сіті – поза конкуренцією, звичайно. Із Загребом повинні брати максимум – 6 очок. Аталанта – не гранд, потрапила у Лігу чемпіонів вперше. Тож досвіду у Шахтаря куди більше. Вихід у плей-офф Ліги чемпіонів залежатиме від того, як у донеччан складуться матчі проти Аталанти. Італійці завжди були незручними суперниками.

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Камбек Зорі проти Динамо на користь Шахтаря: повернення "мужиків", гол-фантом Циганкова та безнадія 2.0