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Михайличенко не розраховує на Попова, Шапаренка та Цітаішвілі, – Циганик

21:05 3054 Читать на русском
Михайличенко не розраховує на Попова, Шапаренка та Цітаішвілі, – Циганик
Чемпіони світу – Денис Попов та Георгій Цітаішвілі / Фото УАФ

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився інформацією щодо кадрової ситуації в Динамо після приходу на посаду наставника киян Олексія Михайличенка.

"Мені взагалі незрозуміла доля молодих футболістів Динамо: Попова, Шапаренка і Цітаішвілі. Наскільки мені відомо, новий головний тренер Динамо на них зараз не дуже розраховує. Він сказав, що у нього немає часу виховувати їх. Вони повинні набиратися досвіду через дубль.

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Тренер розраховує на футболістів, які можуть давати миттєвий результат. В цій ситуації можна зрозуміти і наставника, і футболістів", – сказав Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, Михайличенко провів вже 2 матчі УПЛ на посаді наставника киян і в обох поєдинках була зафіксована нічия (з Олімпіком та Зорею).

Попов і Цітаішвілі влітку стали чемпіонами світу в складі збірної України U-20.

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Денис Попов Денис Попов Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо Ігор Циганик Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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