Цыганык: Думаю, Михайличенко дойдет до того, что именно Беседин будет основным форвардом Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube ответил на вопрос о перспективах Артема Беседина в Динамо.

"Беседин – очень хороший форвард, который может играть в тот футбол, который хочет видеть Михайличенко. Он может давать фантастический объем работы, цепляться за мячи и оказывать давление на защитников.

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Голы придут. Знаю много примеров футболистов, которые не забивали сезон или два, а потом выстреливали. У Беседина все будет нормально. Ему нужно почувствовать уверенность.

Думаю, Михайличенко дойдет до того, что из всех форвардов, которые у него есть, нужно будет использовать именно Беседина. Сомневаюсь, что Соль будет делать такой же объем работы. А у Михайличенко это ключевая задача для нападающего. Родригеса не вижу центрфорвардом. Абу Ханна с Зари его просто съел", – сказал Цыганык.

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