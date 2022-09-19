"Помічником Де Дзербі в Брайтоні буде Малдера. Недарма говорили, що ще перед чемпіонатом Європи він вимагав, щоб Андреа перейшов до нього у тренерський штаб Шахтаря і залишив збірну України.

"Де Дзербі – боягуз! Я не бажаю йому успіху у Брайтоні": Циганик розніс колишнього наставника Шахтаря

Це мені дуже не сподобалось. І там виник серйозний конфлікт, який закінчився тим, що Малдера залишився у збірній, але в Дженоа ми його вже не побачили. І ініціатором цього конфлікту був саме Де Дзербі", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, напередодні Роберто Де Дзербі очолив Брайтон, підписавши з "чайками" контракт на 4 роки. Його асистентом в англійському клубі буде екс-тренер збірної України Андреа Малдера.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?