"Поведінка Де Дзербі в Україні вимагала серйозного засудження. Дуже багато агресії, все сплановано на провокацію. Він всім декларував, що приїхав навчити всіх грати у футбол і не приховував цього.

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По роботі в Шахтарі я не побачив особливої перспективи. Були непогані матчі, але з тими футболістами можна було набагато краще виступити в Лізі чемпіонів. Тому я стримано ставлюсь до його тренерського потенціалу.

Я думав, що він все-таки залишиться в Шахтарі і гроші для нього – головне. Думаю, він би залишився, якби чемпіонат проводився за кордоном та приїхали усі найсильніші футболісти. Але він побоявся ризикнути, думав, що з молодими українськими футболістами отримуватиме по сім-вісім голів у Лізі чемпіонів і це знизить його тренерську кваліфікацію та репутацію. Це те, чого не побоявся Йовічевіч.

Тобто Де Дзербі ще й боягуз! Тому я не бажаю успіху Де Дзербі у Брайтоні. В мене не залишилося позитивного настрою від його роботи в Україні. Навіть Каштру при тому, що ліг під "португальську мафію" в Шахтарі, залишив позитивніші емоції, ніж Де Дзербі", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, екс-тренер Шахтаря напередодні очолив Брайтон, підписавши з "чайками" контракт на 4 роки.

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