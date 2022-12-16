Відомий журналіст Ігор Циганик переконаний, що Мирон Маркевич зміг би впоратися з "пентакампеонами" після роботи з норовливими бразильцями у Металісті.

"Маркевич у Металісті добре працював із латиноамериканськими гравцями. Там, звичайно, був Красніков, селекційна служба, люди, які їх обслуговували. Він навчився з ними працювати.

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Я був тоді у Харкові і розумію, як з ними бавилися. Тайсон о четвертій годині ночі захотів їжу з Макдональдс. Люди поїхали та привезли йому. Він наївся. "Не хочу Макдональдс, хочу щось інше". Полетіли, привезли шось інше. Маркевич зумів їх...

Я пам'ятаю, як хтось сказав: "Тайсон, Маркевич – тренер Бразилії?" Тайсон відповів: "Тоді Бразилія буде чемпіоном", – сказав Циганик в ефірі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, нині збірна Бразилії перебуває без головного тренера – Тіте покинув свою посаду після вильоту у чвертьфіналі ЧС-2022 від Хорватії. Маркевич має досвід роботи з національними командами – у 2010 році "синьо-жовті" під його керівництвом у 4 матчах здобули три перемоги та один раз зіграли внічию.

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