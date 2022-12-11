Мудрик знає, чому Бразилія вилетіла з ЧС-2022: найпідступніша збірна Мундіалю не повинна вийти у фінал
22:00 - Читать на русском
"Футбол 24" обговорив деталі матчу Хорватія – Бразилія в 1/4 чемпіонату світу, який завершився несподіваним вильотом "пентакампеонів".
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
Неймар 105+1’
105+1’ Неймар
Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та його заступник Тарас Котів обговорили усі цікавинки матчу Хорватія – Бразилія. Чому південноамериканському гранду не вдалось втримати перемогу в додатковий час та що дозволило хорватам обіграти іменитого суперника – дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі.
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