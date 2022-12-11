Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та його заступник Тарас Котів обговорили усі цікавинки матчу Хорватія – Бразилія. Чому південноамериканському гранду не вдалось втримати перемогу в додатковий час та що дозволило хорватам обіграти іменитого суперника – дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал