Известный журналист Игорь Цыганык убежден, что Мирон Маркевич смог бы справиться с "пентакампеонами" после работы со своенравными бразильцами в Металлисте.

"Маркевич в Металлисте хорошо работал с латиноамериканскими игроками. Там, конечно, был Красников, селекционная служба, обслуживающие их люди. Он научился с ними работать.

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Я был тогда в Харькове и понимаю, как с ними носились. Тайсон в четыре часа ночи захотел еду из Макдональдс. Люди поехали и привезли ему. Он наелся. "Не хочу Макдональдс, хочу что-то другое". Полетели, привезли что-то другое. Маркевич сумел...

Я помню, как кто-то сказал: "Тайсон, Маркевич – тренер Бразилии?" Тайсон ответил: "Тогда Бразилия будет чемпионом", – сказал Цыганык в эфире YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Напомним, ныне сборная Бразилии находится без главного тренера – Тите покинул свой пост после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 от Хорватии. У Маркевича есть опыт работы с национальными командами – в 2010 году "сине-желтые" под его руководством в 4 матчах одержали три победы и один раз сыграли вничью.

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